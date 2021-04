Dazn in tilt durante Inter - Cagliari, tifosi imbufaliti sui social. Oscurata Verona - Lazio (Di domenica 11 aprile 2021) Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo . uno dei commenti pubblicati poco fa su Twitter dagli spettatori di Dazn. Il riferimento, chiaramente ironico va all acquisto dei diritti del prossimo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 aprile 2021) Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo . uno dei commenti pubblicati poco fa su Twitter dagli spettatori di. Il riferimento, chiaramente ironico va all acquisto dei diritti del prossimo ...

Advertising

MattehwScm : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari - Cicciullo91 : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari - haelyn78 : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari - Gabriele_1990 : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari - santand84 : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari -