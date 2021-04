Dazn in down, valanga di segnalazioni su Inter-Cagliari: scoppia la rabbia sui social contro la piattaforma che ha la serie A per i prossimi tre anni (Di domenica 11 aprile 2021) L’anticipo domenicale, un appuntamento quasi sacro per molti tifosi italiani. Oggi, domenica 11 aprile, la partita tra Inter e Cagliari delle 12.30 doveva essere trasmessa in esclusiva su Dazn. La sorpresa per gli abbonati alla piattaforma digitale è stata vedere comparire una scritta al posto del prato del Giuseppe Meazza: «Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto». Intanto, mentre piovono messaggi di protesta sui social contro Dazn senza che l’azienda sia riuscita a trovare una soluzione per il primo tempo, Alexis Sanchez ha segnato un gol per l’Inter, poi annullato. April 11, 2021 Sorprende che, dalla società, non sia arrivato alcun messaggio di scuse ai propri abbonati. «Tutto il nostro team sta lavorando ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) L’anticipo domenicale, un appuntamento quasi sacro per molti tifosi italiani. Oggi, domenica 11 aprile, la partita tradelle 12.30 doveva essere trasmessa in esclusiva su. La sorpresa per gli abbonati alladigitale è stata vedere comparire una scritta al posto del prato del Giuseppe Meazza: «Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto». Intanto, mentre piovono messaggi di protesta suisenza che l’azienda sia riuscita a trovare una soluzione per il primo tempo, Alexis Sanchez ha segnato un gol per l’, poi annullato. April 11, 2021 Sorprende che, dalla società, non sia arrivato alcun messaggio di scuse ai propri abbonati. «Tutto il nostro team sta lavorando ...

fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - Open_gol : «Tutto il nostro team è al lavoro per risolvere il problema» dicono da Dazn. Ma la rabbia dei tifosi è ormai esplos… - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Dazn down, Inter-Cagliari non si vede in streaming: ira dei tifosi sui social - arfan_shahzad : RT @Gazzetta_it: #InterCagliari, #Dazn flop: 'Problemi da app, team al lavoro per risolvere' -