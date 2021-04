DAZN, cosa sappiamo dell’errore che ha oscurato Inter e Lazio (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo spiacenti, ma a causa di un problema tecnico non possiamo garantire la visione dei nostri contenuti”. La frase campeggia sulla homepage di DAZN. Il servizio di video-streaming dedicato agli eventi sportivi ha fatto infuriare i tifosi. Soprattutto quelli delle squadre Inter e Cagliari: l’incontro tra i due team, disputatosi oggi, doveva essere trasmesso online e reso accessibile agli spettatori tramite l’app della compagnia UK. Al momento del fischio di inizio, tuttavia, gli appassionati hanno dovuto confrontarsi con la delusione: alcuni hanno visualizzato un messaggio di errore. Altri, pur riuscendo a ricevere le immagini, hanno avuto accesso a una riproduzione non ottimale. Gli inconvenienti durante la trasmissione avrebbero riguardato anche Verona-Lazio. La risposta di DAZN ai problemi durante ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo spiacenti, ma a causa di un problema tecnico non possiamo garantire la visione dei nostri contenuti”. La frase campeggia sulla homepage di. Il servizio di video-streaming dedicato agli eventi sportivi ha fatto infuriare i tifosi. Soprattutto quelli delle squadree Cagliari: l’incontro tra i due team, disputatosi oggi, doveva essere trasmesso online e reso accessibile agli spettatori tramite l’app della compagnia UK. Al momento del fischio di inizio, tuttavia, gli appassionati hanno dovuto confrontarsi con la delusione: alcuni hanno visualizzato un messaggio di errore. Altri, pur riuscendo a ricevere le immagini, hanno avuto accesso a una riproduzione non ottimale. Gli inconvenienti durante la trasmissione avrebbero riguardato anche Verona-. La risposta diai problemi durante ...

giuly_ferrari : fa' già cagare a 10 euro mi immagino a 30/35 euro avete comprato 2 canali sul digitale per cosa? #DAZN - boycicca : @Napolentone1 Non so cosa centrino con quello che ho detto. Dazn ha specificato che avevano problemi di autenticaz… - FCalcistiche : RT @backinthegood: I buffoni di @DAZN_IT danno il Milan adesso come se fosse quarto Calcolano il recupero Champions della Lazio guarda cas… - BetterCallCris : @ElenaGrwww @YvanGoSlow24 Io raramente ho visto una partita su DAZN senza problemi, purtroppo nei paesi è così e il… - lillo_slitta : Suggerimento per un titolo di domani: Problemi per DAZN, cosa rischia la Lazio? -