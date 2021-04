Daniele De Rossi ha il Covid: ecco quali sono le sue condizioni di salute (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele De Rossi è risultato positivo al Covid ed è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dal quale ha inviato un vocale agli amici Nel nutrito gruppo di contagiati coinvolti nel focolaio scoppiato in Nazionale durante le partite di qualificazioni ai Mondiali c’è anche Daniele De Rossi, l’ex calciatore adesso facente parte dello staff tecinico di Mancini. sono state ore di preoccupazione sia per la famiglia e gli amici sia per i tifosi e gli estimatori di De Rossi dato che ben poco si sapeva dello stato di salute del collaboratore tecnico. È stato lo stesso Daniele De Rossi a rompere il silenzio. Direttamente dall’ospedale Spallanzani di Roma dove al momento si trova ricoverato, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021)Deè risultato positivo aled è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dal quale ha inviato un vocale agli amici Nel nutrito gruppo di contagiati coinvolti nel focolaio scoppiato in Nazionale durante le partite dificazioni ai Mondiali c’è ancheDe, l’ex calciatore adesso facente parte dello staff tecinico di Mancini.state ore di preoccupazione sia per la famiglia e gli amici sia per i tifosi e gli estimatori di Dedato che ben poco si sapeva dello stato didel collaboratore tecnico. È stato lo stessoDea rompere il silenzio. Direttamente dall’ospedale Spallanzani di Roma dove al momento si trova ricoverato, ...

