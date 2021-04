Dacia Maraini | «La scuola ci salverà | ma dobbiamo crederci»

(Di domenica 11 aprile 2021) La scuola ci salverà. Dacia Maraini ne è talmente convinta da scegliere di titolare il suo nuovo saggio pubblicato da Solferino curato da Eugenio Murrali, un compendio di articoli e racconti brevi pubblicati sui quotidiani e sulle riviste negli ultimi trent’anni, proprio così: La scuola ci salverà. Cercare di risollevare le sorti di un’istituzione che Maraini considera il metronomo del progresso di qualsiasi Paese del mondo è, infatti, la sfida più grande che il governo italiano sta cercando di sanare dopo lo scoppio della pandemia, quando l’entusiasmo e la vitalità degli studenti che la scrittrice incontrava in presenza in più di un’occasione si è appiattita dietro lo schermo luminescente e. claustrofobico della Didattica a Distanza, costringendo i ragazzi e gli insegnanti a ingegnarsi per cercare di ritrovare quello che oggi sembra sempre più lontano e opaco: il contatto.

FANO (PU) " Oggi, venerdì 9 aprile 2021, alle 19.00,converserà con Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura e curatore della rassegna insieme con Brigida Gasparelli. Al centro della diretta Facebook, "La scuola ci ...È quello che succede con la raccolta La scuola ci salverà di. Il libro, che esce oggi, giovedì 8 aprile, per Solferino editore, si compone di scritti ? articoli, ricordi, racconti ? che ...Chiarito questo punto, devo però dire che non condivido una virgola delle affermazioni della medesima sul generale Figliuolo e sono in disaccordo, in verità, anche con l’affermazione di Dacia Maraini ...Infatti, dal giorno dell’inaugurazione, hanno partecipato alla rassegna nomi come Antonella Cilento, Maurizio De Giovanni, Davide Rondoni, Dacia Maraini, Pino Imperatore, Antonio Menna, Angelo ...