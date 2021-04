Da spacciatrice a influencer | la storia di Rebecca Vieira | 160mila follower dopo 20 mesi di condanna

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 11 aprile 2021), 25 anni, ha scontato 20di carcereessere stata colta in possesso di droga e denaro contante nel 2017 a Surrey – nell’area metropolitana di Londra – nell’ambito di una operazione più ampia, come raccontato dal Daily Star.si è prestata per una campagna PrettyLittleThing e adesso è un’affermata, iniziando a conquistare i propriproprio mentre scontava la pena. MTV l’ha inoltre scelta per il suo programma MTV Celebrity Bump’s, dedicato alle “celebrità” in dolce attesa (lo scorso gennaio ha avuto il piccolo Roman Smerville) Le accuse e il racconto diLa modella di PrettyLittleThing...