Da domani in Puglia vaccini AstraZeneca agli over 60 anche senza prenotazione. Incubo code agli hub, la Regione ai dirigenti: «Coinvolgete tutti i medici liberi» (Di domenica 11 aprile 2021) Cerca di correre ai ripari la terzultima Regione italiana per percentuale di dosi somministrate sul totale dei vaccini consegnati (748.330 su 970.745, dati fermi alla mattinata dell’11 aprile): la Regione Puglia ha inviato una circolare a tutte le Asl con la quale stravolge il piano vaccinale della Regione. I residenti del tacco d’Italia over 60 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 402.426, poco più della metà dei farmaci biologici somministrati nella Regione. Un dato in controtendenza con le indicazioni ribadite da Mario Draghi in prima persona: «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità ad anziani». E ancora: «È chiaro che le Regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire», ha ripetuto ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Cerca di correre ai ripari la terzultimaitaliana per percentuale di dosi somministrate sul totale deiconsegnati (748.330 su 970.745, dati fermi alla mattinata dell’11 aprile): laha inviato una circolare a tutte le Asl con la quale stravolge il piano vaccinale della. I residenti del tacco d’Italia60 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 402.426, poco più della metà dei farmaci biologici somministrati nella. Un dato in controtendenza con le indicazioni ribadite da Mario Draghi in prima persona: «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità ad anziani». E ancora: «È chiaro che le Regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con fragili e più vulnerabili sarà più facile riaprire», ha ripetuto ...

