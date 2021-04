Curtain Fringe | la frangia a tendina come Anne Hathaway è l’hair look dell’estate

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 aprile 2021) Più lunga di una frangia tradizionale, inizia appena sotto gli occhi, si può portare di lato oppure aperta al centro o laterale. La curtain fringe, ovvero la frangia a tendina, è uno dei big trend capelli dell’estate 2021. Secondo Adam Reed, hair stylist delle celeb, il motivo della sua popolarità è la sua versatilità. D’ispirazione Seventies, non è una frangia ad alta manutenzione e, aprendosi davanti, può essere lasciata crescere in modo naturale. Le punte sono sfilate per agevolarne il movimento. Un esempio perfetto della versatilità della frangia a tendina ce lo ha regalato Anne Hathaway che in un recente post mostra come renderla sexy nella vita di tutti i giorni. Portandola, invece, pettinata laterale acquista un’allure da perfetta French Girl.