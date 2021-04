CureVac | il terzo vaccino a mRna che può far svoltare l’Ue L’azienda | “Produrremo 300 milioni di dosi nel 2021 Si conserva a 5 gradi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) A Tubinga sperano che il mese buono sia quello di giugno: circa sei mesi dopo il via libera a Pfizer/Biontech, dalla città universitaria tedesca potrebbe arrivare ila Rna messaggero contro il Covid, quello sviluppato daldi biotecnologie. Il processo di approvazione da parte dell’Ema è già cominciato a febbraio: “Il candidatodi, CVnCoV, è in una fase avanzata della sperimentazione clinica a seguito di ampi studi sulla sicurezza e sulla tollerabilità. Ci aspettiamo nuovi dati nel corso del secondo trimestre e li utilizzeremo come base per far avanzare il processo di approvazione del nostroche è già iniziato“, spiega a ilfattoquotidiano.it Franz-Werner Haas, amministratore delegato di. Per ...