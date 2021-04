Crisanti: "Errore tornare in aula senza aver vaccinato. L'impatto della riapertura delle scuole esiste" (Di domenica 11 aprile 2021) “Affermare che la riapertura delle scuole non causi un incremento dei casi è, diciamo, una baggianata”: il professor Andrea Crisanti, intervistato dal Messaggero, mette in luce i rischi di tornare in aule senza vaccini.“Riapriamo le scuole senza avere vaccinato come ha fatto il Regno Unito, ci prendiamo un grande rischio”, afferma, ricordando che “dove si è riaperta la scuola, immediatamente c’è stato un impatto sulla trasmissione del virus”. Cosa sarebbe stato giusto fare per riaprire le scuole? “Fare come l’Inghilterra, che per 4-5 mesi ha sì chiuso, ma ha vaccinato moltissime persone - osserva -. Vaccinando molto, molto di più di quanto è stato fatto in Italia, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “Affermare che lanon causi un incremento dei casi è, diciamo, una baggianata”: il professor Andrea, intervistato dal Messaggero, mette in luce i rischi diin aulevaccini.“Riapriamo lecome ha fatto il Regno Unito, ci prendiamo un grande rischio”, afferma, ricordando che “dove si è riaperta la scuola, immediatamente c’è stato unsulla trasmissione del virus”. Cosa sarebbe stato giusto fare per riaprire le? “Fare come l’Inghilterra, che per 4-5 mesi ha sì chiuso, ma hamoltissime persone - osserva -. Vaccinando molto, molto di più di quanto è stato fatto in Italia, ...

