Crisanti: «È una baggianata negare l'aumento dei contagi con la riapertura della scuola: grave tornare in classe senza aver finito le vaccinazioni»

«Dove si è riaperta la scuola, immediatamente c'è stato un impatto sulla trasmissione del virus. In Inghilterra la discesa dei contagi è rallentata. Negli Stati Uniti, in particolare nel Massachusetts c'è stato un incremento dei casi, per fare solo due esempi. L'impatto esiste». Sulle pagine del Messaggero Andrea Crisanti è netto nel giudizio sulla riapertura delle scuole: «Affermare che la riapertura delle scuole non causi un incremento dei casi è, diciamo, una baggianata». Al centro delle critiche di Crisanti c'è lo stato della campagna vaccinale. Come ormai è chiaro, nulla è andato come previsto. Secondo le dichiarazioni del Governo Conte II entro fine marzo bisognava aver completato la Fase 1, mettendo al sicuro anziani e ...

