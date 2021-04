Cremona | a Crema lancia frecce con messaggi d' amore | denunciato per molestie

(Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Un'idea 'romantica' ma un po' troppo pericolosa è costata una denuncia pera un 34enne di, in provincia di. L'uomo aveva deciso corteggiare una coetanea, anche lei di, scoccando un dardo a cui aveva attaccato un biglietto d'verso la finestra della ragazza. La donna, che già lo aveva rifiutato, si è spaventata e ha chiamato i carabinieri, che hanno deferito il 'Robin Hood' 34enne in stato di libertà per i reati dialle persone e getto pericoloso di cose. L'uomo aveva in casa un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali in legno e punta metallica, uguali a quello che si era conficcato sull'anta della casa della donna. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

