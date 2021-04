Crema | biglietto d' amore scoccato Lei lo denuncia

(Di domenica 11 aprile 2021) Cremona - Ha affidato ad una freccia scoccata dal suo arco la dichiarazione d', ma lei non ha gradito e si è rivolta ai carabinieri. Un 34enne diè statoto dai carabinieri per ...

Ultime Notizie dalla rete : Crema biglietto

Una dichiarazione d'amore, finita male, è costata una denuncia per molestie e lancio di oggetti pericolosi a un 34ennne di Crema. Il giovane ha avuto l'idea di conficcare in un'anta della casa di una sua coetanea un biglietto d'amore - anche lei residente a Crema, che aveva rifiutato il suo corteggiamento. L'uomo, pensando così di "colpire nel segno", ha scoccato un dardo sull'anta dell'appartamento della ragazza, attaccato al quale un biglietto d'amore.