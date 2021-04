Covid: Zingaretti, 'riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione' (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione, è la condanna a morte dell'impresa. La soluzione l'ha data Biden: soldi in taca, vaccino nel braccio". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più. "Il tema è l'irresponsabilità della politica che cavalca la protesta e non ha il coraggio di dire la verità, la ripresa c'è quando avremo sconfitto il virus", ha aggiunto il governatore del Lazio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "ilnon è la, è la condanna a morte dell'impresa. Lal'ha data Biden: soldi in taca, vaccino nel braccio". Lo ha detto Nicolaa Mezz'ora in più. "Il tema è l'irresponsabilità della politica che cavalca la protesta e non ha il coraggio di dire la verità, la ripresa c'è quando avremoil", ha aggiunto il governatore del Lazio.

