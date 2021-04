Covid: Zingaretti, 'quasi fuori dal tunnel, questa estate moriranno meno persone' (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "E' vero che siamo quasi fuori dal tunnel. Noi siamo una Regione che ha scelto di vaccinare prima anziani e fragili, già questa estate moriranno molte meno persone, perchè a marzo il 62p% di morti era over 80. Le cose stanno cambiando e Draghi ha già detto che ci sarà uno scostamento di bilancio, sa che la pace sociale si basa sulla risposta alla disperazione sociale". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "E' vero che siamodal. Noi siamo una Regione che ha scelto di vaccinare prima anziani e fragili, giàmolte, perchè a marzo il 62p% di morti era over 80. Le cose stanno cambiando e Draghi ha già detto che ci sarà uno scostamento di bilancio, sa che la pace sociale si basa sulla risposta alla disperazione sociale". Lo ha detto Nicolaa Mezz'ora in più.

