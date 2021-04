(Di domenica 11 aprile 2021) Sono 42 ida coronavirus in, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, non è stato registrato alcun decesso. Le vittime nella regione restano 436 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 1.110, con un calo di 32 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

liberenotizie : Covid Valle d'Aosta, oggi 42 contagi: bollettino 11 aprile. Adnkronos - ultimora - StreetNews24 : I dati della regione - lifestyleblogit : Covid Valle d'Aosta, oggi 42 contagi: bollettino 11 aprile - - fisco24_info : Covid Valle d'Aosta, oggi 42 contagi: bollettino 11 aprile: I dati della regione - SVuillermoz : RT @ustampavda: Covid-19. Conferenza stampa: campagna vaccinale in Valle d'Aosta. Lo annunciano l'Assessore Barmasse e il Direttore Genera… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Valle

Adnkronos

I dati della regione Sono 42 i contagi da coronavirus ind'Aosta oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, non è ...436 dall'inizio dell'epidemia di- ...Le vittime approfondimento, Locatelli: "Aperture meditate o si torna indietro" Nel dettaglio,...in Sardegna 1.311 nella Provincia autonoma di Trento 484 in Basilicata 456 in Molise 436 in...Confermato il rosso per la Valle d’Aosta, fascia nella quale passa anche la ... dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della pandemia di Coronavirus. da domani Italia si tinge di ...A livello nazionale, sono 15.746 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 17.567 ... maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono il Veneto (92,2%), Valle d’Aosta (90,8%), Toscana ...