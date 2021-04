Covid, terremoto sull’Oms: è indagato Ranieri Guerra (Di domenica 11 aprile 2021) Esultano i familiari delle vittime di Bergamo Si dicono invece soddisfatti i familiari delle vittime di Bergamo. “Siamo molto contenti, è la conferma che i pm stanno indagando in modo approfondito e il coronamento al lavoro che stiamo facendo in questi mesi”, dice l’avvocato Consuelo Locati, capo del team dei legali dei familiari delle vittime. La procura bergamasca intanto continua la sua indagine: nei mesi scorsi la Finanza ha bussato al ministero della Salute per recuperare documenti e dispositivi informatici di alcuni alti esponenti di viale Lungotevere Ripa 1. Anche il ministro Speranza è stato sentito da chi indaga. Un’altra delle ipotesi su cui lavorano i pm è che allo scoppio della pandemia il ministero abbia “ignorato” il piano pandemico esistente, rallentando così la reazione al morbo. Navigazione ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Esultano i familiari delle vittime di Bergamo Si dicono invece soddisfatti i familiari delle vittime di Bergamo. “Siamo molto contenti, è la conferma che i pm stanno indagando in modo approfondito e il coronamento al lavoro che stiamo facendo in questi mesi”, dice l’avvocato Consuelo Locati, capo del team dei legali dei familiari delle vittime. La procura bergamasca intanto continua la sua indagine: nei mesi scorsi la Finanza ha bussato al ministero della Salute per recuperare documenti e dispositivi informatici di alcuni alti esponenti di viale Lungotevere Ripa 1. Anche il ministro Speranza è stato sentito da chi indaga. Un’altra delle ipotesi su cui lavorano i pm è che allo scoppio della pandemia il ministero abbia “ignorato” il piano pandemico esistente, rallentando così la reazione al morbo. Navigazione ...

Luce, dopo il terremoto, racconta del suo lockdown nei territori devastati dal sisma, Alfred, ... mentre Massimiliano parla dell'importanza della DAD e della sua mamma ricoverata per Covid. Sara e ...

Il ministro Gelmini domani sarà nelle Marche. Visita anche ad Ascoli ... come la gestione dell'emergenza Covid, le riaperture e il rilancio del commercio regionale, e la ...vesti di capogruppo Fi alla Camera dei Deputati si era recata nelle zone dilaniate dal terremoto per ...

