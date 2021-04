Covid | Speranza | ' Lavoriamo a Green pass europeo'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: il governo è consapevole dei rischi, ma difendo la decisione di riaprire le scuole #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Chiusure stanno dando i primi risultati, serve pazienza' #covid - La7tv : #dimartedi Covid, Roberto #Speranza (Ministro della Salute): 'Gli attacchi? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia.… - News24_it : Covid, Speranza: “Consapevoli del rischio. Difendo la riapertura della scuola” - La Stampa 2021-04-11T18:55:40.000Z - msn_italia : Covid, torna l'arancione per 8 italiani su 10. Speranza: 'Su riapertura delle scuole consapevoli del rischio' -

'Stiamo lavorando a un Green pass, un certificato verde, per consentire una più facile mobilità nei paesi Europei'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, sottolineando di star 'lavorando anche in sede di G7 con gli altri ministri della Salute per provare ad estenderlo ad altri Paesi'....4% della popolazione mondiale, il continente registra il 27,8% dei decessi mon - diali di- ... secondo i sondaggi più affidabili, il 'binomio della' Arauz - Rabascall (UNES lista 1) ...La resa dei conti sarebbe stata l’anno scorso, poi c’è stato il Covid, ora le cose sono un po’ cambiate ... Abbiamo perso, ma la speranza è rimasta intatta”.Richiesta di dimissioni, attacchi frontali, critiche e una mozione in Senato. La gestione della campagna vaccinale a partire dall'ultimo caos ordinanze sull'apertura agli over 60 sta ...