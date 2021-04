Covid, Speranza: il governo è consapevole dei rischi, ma difendo la decisione di riaprire le scuole (Di domenica 11 aprile 2021) La riapertura delle scuole rappresenta 'un elemento di rischio', ne 'siamo consapevoli', ma 'il governo ha fatto una scelta che difendo con forza'. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) La riapertura dellerappresenta 'un elemento dio', ne 'siamo consapevoli', ma 'ilha fatto una scelta checon forza'. Così il ministro della Salute, Roberto, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Chiusure stanno dando i primi risultati, serve pazienza' #covid - La7tv : #dimartedi Covid, Roberto #Speranza (Ministro della Salute): 'Gli attacchi? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia.… - La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: il governo è consapevole dei rischi, ma difendo la decisione di riaprire le scuole #covid https://t.… - mgcalfi : RT @SoniaLaVera: Italiani dobbiamo avere CORAGGIO E DISOBBIDIRE solo così ne usciremo. Questa farsa del #COVID non ha nulla di sanitario ba… -