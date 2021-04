Covid | Speranza | Difendo la riapertura della scuola AstraZeneca? Lo farei | è sicuro

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: il governo è consapevole dei rischi, ma difendo la decisione di riaprire le scuole #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Lavoriamo a Green pass europeo' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Chiusure stanno dando i primi risultati, serve pazienza' #covid - sciantokescia : RT @albo_interista: Inghilterra: 7 morti COVID Italia: 331 morti COVID Speranza fenomeno! Il miglior Ministro di sempre! - ItalObserver : @valy_s @Franco_captain6 @lanfraz @io_gurt @ILupobianco @DottAngeloC @giorgiogilestro Eh ma come, se è grave in Sve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

BollettinoItalia 11 aprile: difendo la riapertura delle scuole "Oggi ci sono 13 mln di somministrazioni di vaccino fatte e da 3 settimane la curva vede un primo segno di ......per fare il punto sui contagie sulla campagna vaccinale in Sicilia. L Isola al momento in fascia arancione, ma sino al 22 aprile l intera provincia di Palermo sar in zona rossa. La...ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo a un Green Pass, che permetterà una più agevole mobilità nei Paesi europei”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a “Che tempo che fa”, su Raitre. E sul ...Covid, Speranza parla di scuole, riaperture e vaccini “Negli ultimi 3 giorni abbiamo somministrato 300.000 dosi al giorno, è solo l’inizio di una fase di accelerazione. Non c’è dubbio, avremmo voluto ...