Covid Sicilia | oggi 1 120 contagi e 9 morti | bollettino 11 aprile

(Di domenica 11 aprile 2021) Sono 1.120 i nuovi positivi al-19 registrati, 11, in, come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute. Nove i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 7447. I tamponi rapidi sono stati 9094. I ricoveri negli ospedalini rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 3 unità. In terapia intensiva sono in cura 171 persone (7 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 331 persone. Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 66 ad Agrigento, 49 a Caltanissetta, 112 a Catania, 29 a Enna, 162 a Messina, 431 a Palermo, 64 a Ragusa, 142 a Siracusa, 65 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 961199. L'articolo proviene da Italia Sera.

#CoronavirusSicilia (11 aprile 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 3 unità, così come riporta il bollettino ...Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci , incontrando la stampa per fare il punto sui contagie sulla campagna vaccinale in. L Isola al momento in fascia ...Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.541 tamponi processati, con una incidenza del 6,8%. La Regione è ottava per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 9 ...Sono soltanto 7 i contagi da Covid-19 a Cefalù, su circa 14 mila abitanti. Intanto sono 1.120 i casi di positività registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 7.447 tamponi ...