Covid | Scalfarotto | ‘martedì mozione Iv in Senato su priorità categorie per vaccini’

Roma, 11 apr (Adnkronos) – "Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con priorità vaccinale: ci sono state oltre 2 milioni di persone vaccinate come 'altri', con paradossi come il caso pugliese finito sul Financial Times, dove il 98% degli over 70 è ancora in attesa perché si è data la precedenza ai 'fuori lista'". Lo ha detto Ivan Scalfarotto, di Italia viva, a SkyAgenda su SkyTg24. "Sono grato a Draghi per aver sollevato anche un tema di coscienza individuale: c'è stata una pressione molto forte di categorie anche importanti che hanno minacciato scioperi e la debolezza delle regioni ha fatto il resto -ha aggiunto-. L'assoluta priorità è una: dare precedenza a chi, se prende il Covid, muore, è necessario rimettere..."

