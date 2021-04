Covid, ‘San Marino libera’: via il coprifuoco, riaprono ristoranti, cinema e teatri (Di domenica 11 aprile 2021) Emergenza Covid, San Marino ritira le restrizioni contro la diffusione del virus: le prime riaperture dal 12 aprile, dal 26 via il coprifuoco. La Repubblica di San Marino è libera dalle restrizioni contro la diffusione del Covid. Dal 12 aprile riaprono i ristoranti che potranno lavorare anche la sera. La seconda data da segnare sul calendario è quella del 26 aprile, quando si procederà con l’abolizione del coprifuoco e la riapertura dei cinema e dei teatri. Covid, San Marino ritira le restrizioni contro la diffusione del virus Le prime riaperture sono fissate per il 12 aprile, quando si procede con la riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana. Inoltre i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Emergenza, Sanritira le restrizioni contro la diffusione del virus: le prime riaperture dal 12 aprile, dal 26 via il. La Repubblica di Sanè libera dalle restrizioni contro la diffusione del. Dal 12 aprileche potranno lavorare anche la sera. La seconda data da segnare sul calendario è quella del 26 aprile, quando si procederà con l’abolizione dele la riapertura deie dei, Sanritira le restrizioni contro la diffusione del virus Le prime riaperture sono fissate per il 12 aprile, quando si procede con la riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana. Inoltre i ...

