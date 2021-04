Covid: Richeldi, ‘azzereremo vittime con vaccino, età media sempre 80-81 anni’ (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Al Gemelli di Roma abbiamo ancora circa 300 pazienti Covid ricoverati. L’età media dei ricoveri si è molto abbassata, ma le persone che muoiono hanno sempre un’età media di 80-81 anni. I morti sono tanti perché da noi la popolazione è più vulnerabile, non è ancora vaccinata e non abbiamo un farmaco efficace”. Lo ha spiegato Luca Richeldi, primario di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, intervistato a Domenica In. “Noi in questo momento dobbiamo portare a zero la casella dei morti quotidiani, e questo si ottiene con i vaccini, che tutti nella stessa misura proteggono dalla malattia grave”. Il problema “è il limite delle dosi, che non era prevedibile. Quelle che abbiamo bisogna concentrarle sui vulnerabili”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Al Gemelli di Roma abbiamo ancora circa 300 pazientiricoverati. L’etàdei ricoveri si è molto abbassata, ma le persone che muoiono hannoun’etàdi 80-81 anni. I morti sono tanti perché da noi la popolazione è più vulnerabile, non è ancora vaccinata e non abbiamo un farmaco efficace”. Lo ha spiegato Luca, primario di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, intervistato a Domenica In. “Noi in questo momento dobbiamo portare a zero la casella dei morti quotidiani, e questo si ottiene con i vaccini, che tutti nella stessa misura proteggono dalla malattia grave”. Il problema “è il limite delle dosi, che non era prevedibile. Quelle che abbiamo bisogna concentrarle sui vulnerabili”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

