Covid | riaperture bar | ristoranti | cinema | teatri | palestre | piscine | la situazione

(Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo decreto del governo Draghi è in vigore dallo scorso 7 aprile e, salvo novità, lo sarà fino al 30 aprile. Come è noto esso prevede lo stop delle zone gialle fino alla fine del mese, ma anche la possibilità di una revisione qualora i dati diventassero favorevoli: molto dipenderà dai dati nelle singole regioni I numeri a cui si fanno riferimento sono essenzialmente tre: Il livello dei contagi quotidiani, da cui dipende, ad esempio, la possibilità di poter riprendere un tracciamento efficace e finalizzato a spegnere in maniera tempestiva eventuali cluster La pressione sui sistemi sanitari Il numero delle vaccinazioni, con speciale riferimento alle fasce di popolazioni più fragili È facile notare come il terzo parametro sia destinato a contribuire in maniera considerevole, anche in prospettiva, all'abbassamento del livello dei primi due. Nel ...