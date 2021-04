Covid: Regione Marche, 15.852 prime dosi persone 70 - 79 anni (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle Marche sono state somministrate finora 15.852 prime dosi di vaccino anti - Covid nella fascia d'età 70 - 79 anni dall'avvio delle vaccinazioni alla categoria a inizio aprile. Il dato - insieme ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Nellesono state somministrate finora 15.852di vaccino anti -nella fascia d'età 70 - 79dall'avvio delle vaccinazioni alla categoria a inizio aprile. Il dato - insieme ...

Advertising

pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - pfmajorino : Covid in Lombardia, proteste con pentole e coperchi sotto la Regione: 'Qui è andato tutto male. Le scuse non bastan… - fattoquotidiano : COVID IN LOMBARDIA Pentole e mestoli per contestare i vertici regionali. Guardate [VIDEO] - infoitinterno : Covid, Italia in arancione e l’effetto vaccini fa crollare i contagi: che cosa sta succedendo davvero, la situazion… - vallant80 : RT @Storace: La #regioneLazio ha esposto gli operatori sanitari al rischio #Covid con #mascherine pericolose. Per oltre un anno. Ignorati… -