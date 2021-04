Covid | Pechino ammette bassa efficacia vaccini cinesi | possibili mix

(Di domenica 11 aprile 2021) Le autorità dihanno ammesso che l'deicontro il coronavirus è. Per questo il governo sta valutando latà di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso ...

Finoranon ha approvato alcun vaccino straniero da utilizzare in Cina.. In una rara ammissione di debolezza da parte delle autorità cinesi, Gao Fu, a capo del ... ha ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro ilè bassa, annunciando così che il ...Pechino ha distribuito centinaia di milioni di dosi in altri ... Il tasso di efficacia del vaccino Sinovac nel prevenire contagi sintomatici da Covid-19 si attesta al 50,4% secondo i trial clinici ...Le autorità di Pechino hanno ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro il coronavirus è bassa. Per questo il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso d ...