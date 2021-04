Covid, Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato ai giovani' | Vaccini, 9 milioni di italiani hanno ricevuto la prima dose (Di domenica 11 aprile 2021) Anche se da tre settimane si registra una riduzione della diffusione del contagio, secondo Franco Locatelli , coordinatore del Cts, serve prudenza: 'Guai se pensassimo che siamo fuori dal problema, ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Anche se da tre settimane si registra una riduzione della diffusione del contagio, secondo Franco Locatelli , coordinatore del Cts, serve prudenza: 'Guai se pensassimo che siamo fuori dal problema, ci ...

RaiNews : #COVID19, Palù (#Aifa) a #mezzorainpiu su Raitre : 'Con nuovo governo netto cambio di passo' - MediasetTgcom24 : Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato né controindicato per i giovani' #Covid

AstraZeneca, Palù(Aifa): vaccino non vietato, suggerito per over 60 ma rischio basso sotto l'1% per i 50enni Nelle fasce di popolazione, dai 60 in su, spiega Palù, ci sono i soggetti più esposti al rischio Covid. 'Sappiamo che bambini e adolescenti si infettano raramente, dimostrano pochi sintomi, ...

