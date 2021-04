Covid: Occhiuto, 'riaperture dal 20, ministri Fi faranno sentire nostra voce' (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - “La campagna di vaccinazione sta proseguendo bene, mirata soprattutto agli over 80 e ai più fragili, e anche per questo i dati dei contagi sono in costante miglioramento. La prossima sarà una settimana decisiva per programmare le riaperture delle attività economiche, già dal 20 aprile". Lo dice il capogruppo di FI alla Camera Roberto Occhiuto. "I nostri ministri faranno sentire la voce di Forza Italia, in cabina di regia e in Cdm. Noi abbiamo dimostrato in questi mesi di avere una posizione di buon senso - aperture dove i dati lo permettono - ma rigettiamo, allo stesso tempo, ideologie che vorrebbero imporre chiusure a prescindere", aggiunge. "Adesso è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, i nostri concittadini si aspettano questo”, conclude il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - “La campagna di vaccinazione sta proseguendo bene, mirata soprattutto agli over 80 e ai più fragili, e anche per questo i dati dei contagi sono in costante miglioramento. La prossima sarà una settimana decisiva per programmare ledelle attività economiche, già dal 20 aprile". Lo dice il capogruppo di FI alla Camera Roberto. "I nostriladi Forza Italia, in cabina di regia e in Cdm. Noi abbiamo dimostrato in questi mesi di avere una posizione di buon senso - aperture dove i dati lo permettono - ma rigettiamo, allo stesso tempo, ideologie che vorrebbero imporre chiusure a prescindere", aggiunge. "Adesso è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, i nostri concittadini si aspettano questo”, conclude il ...

