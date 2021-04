Covid | news Il bollettino | 15 746 nuovi contagi e 331 decessi nelle ultime 24 ore LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 11 aprile 2021) In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Il tasso di positività è al 6,2%. Nuovo forte calo dei ricoveri ordinari (-403), le terapie intensive sono di 3 unità in meno. Pechino per la prima volta parla della scarsa validità dei suoi farmaci anti: "Non hanno un tasso di protezione molto alto". La Johns Hopkins: da inizio pandemia 135 milioni di casi nel mondo. Da domani molte regioni passano in arancione, la Sardegna torna in zona rossa