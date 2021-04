(Di domenica 11 aprile 2021) Da tre settimane c'è una riduzione della diffusione del contagio ma il professor Franco, coordinatore del Cts, intervistato da La Stampa e dal Corriere della sera, invita alla prudenza, finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili, per evitare di compromettere i risultati ottenuti (: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE PAROLE DIA SKY TG24).

Advertising

anna_annie12 : Covid, Locatelli: “Aperture meditate o si torna indietro” | Sky TG24 - Rodimento : RT @SkyTG24: Covid, Locatelli: “Aperture meditate o si torna indietro” - ruiciccio : RT @SkyTG24: Covid, Locatelli: “Aperture meditate o si torna indietro” - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, Locatelli: «Riaperture meditate o si torna indietro» - SkyTG24 : Covid, Locatelli: “Aperture meditate o si torna indietro” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Corriere della Sera

... finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili, per evitare di compromettere i risultati ottenuti (: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE PAROLE DIA SKY TG24 ). Le ...Per, chi ha pi di 60 anni non deve avere alcun dubbio sul siero anglo - svedese. Certo, la protezione dal- 19 fondamentale. Non solo. Oltre i 60 anni d et l incidenza di trombosi dei ...Da tre settimane c'è una riduazione della diffusione del contagio, ma il professor Franco Locatelli, presidente dell'Iss (Istituto superiore di saità) e coordinatore del Cts (Comitato tecnico ...I dati del monitoraggio settimanale: Rt e incidenza Chi passa passare dal rosso all'arancione La nuova mappa delle zone Covid Il "caso" Sardegna Le ... del Consiglio superiore di sanità, Franco ...