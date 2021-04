Covid, le ultime news. La Cina ammette: "I nostri vaccini hanno bassa efficacia". LIVE (Di domenica 11 aprile 2021) E' quanto emerge dal sito della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno pagato il prezzo peggiore con oltre 31 milioni di contagi e quasi 562mila morti. In Italia calano i contagi e i ricoveri, ma resta alto il numero dei morti: 344 nell'ultimo bollettino. Da domani molte regioni passano in arancione, la Sardegna torna in zona rossa e a scuola tornano 6 milioni e mezzo di studenti. Circa 2 milioni continuano con la didattica a distanza Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 aprile 2021) E' quanto emerge dal sito della Johns Hopkins University. Gli Stati Unitipagato il prezzo peggiore con oltre 31 milioni di contagi e quasi 562mila morti. In Italia calano i contagi e i ricoveri, ma resta alto il numero dei morti: 344 nell'ultimo bollettino. Da domani molte regioni passano in arancione, la Sardegna torna in zona rossa e a scuola tornano 6 milioni e mezzo di studenti. Circa 2 milioni continuano con la didattica a distanza

