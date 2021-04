Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni: grafici e mappe (Di domenica 11 aprile 2021) Da un lato i timidi segnali confortanti che arrivano dalle cifre sui ricoverati sia in regime ordinario che in terapia intensiva, dall’altro il numero dei decessi che stenta ad abbassarsi. In mezzo ci sono i contagi che oscillano da un giorno all’altro, anche a seconda del numero di tamponi effettuati, ma che in generale sembrano avere una tendenza al ribasso rispetto all’ultimo picco di 26.824 casi toccato il 12 marzo scorso. Ecco la situazione epidemiologica e ospedaliera relativa all’emergenza Covid-19, secondo i dati dell’ultima settimana. Un andamento riassunto anche dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nell'ultima conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della cabina di regia organizzata dal ministero della Salute. "La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 aprile 2021) Da un lato i timidi segnali confortanti che arrivano dalle cifre sui ricoverati sia in regime ordinario che in terapia intensiva, dall’altro il numero dei decessi che stenta ad abbassarsi. In mezzo ci sono i contagi che oscillano da un giorno all’altro, anche a seconda del numero di tamponi effettuati, ma che in generale sembrano avere una tendenza al ribasso rispetto all’ultimo picco di 26.824 casi toccato il 12 marzo scorso. Ecco la situazione epidemiologica e ospedaliera relativa all’emergenza-19, secondo i dati dell’ultima settimana. Unriassunto anche dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nell'ultima conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della cabina di regia organizzata dal ministero della Salute. "La curva inha raggiunto un plateau mentre ...

