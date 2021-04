Covid, l’ammissione della Cina: “I nostri vaccini hanno una efficacia bassa”. Ipotesi di mix e di utilizzare la tecnica mRna (Di domenica 11 aprile 2021) In una rara ammissione di debolezza da parte delle autorità cinesi, Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, ha spiegato che l’efficacia dei vaccini cinesi contro il Covid è bassa, annunciando così che il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. I vaccini cinesi “non hanno tassi di protezione molto elevati”, ha spiegato Gao nel corso di una conferenza stampa nella città di Chengdu come riporta Associated Press. “È ora sotto esame formale la possibilità di utilizzare vaccini diversi per il processo di immunizzazione”, ha aggiunto. Il tasso di efficacia di Sinovac, vaccino cinese, nella prevenzione dei contagi è attestato, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) In una rara ammissione di debolezza da parte delle autorità cinesi, Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha spiegato che l’deicinesi contro il, annunciando così che il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Icinesi “nontassi di protezione molto elevati”, ha spiegato Gao nel corso di una conferenza stampa nella città di Chengdu come riporta Associated Press. “È ora sotto esame formale la possibilità didiversi per il processo di immunizzazione”, ha aggiunto. Il tasso didi Sinovac, vaccino cinese, nella prevenzione dei contagi è attestato, da ...

