Covid, l’allarme del virologo Gentile: «Con questi ritmi di vaccinazione la quarta ondata sarà inevitabile» (Di domenica 11 aprile 2021) La campagna vaccinale anti-Covid in Italia, nella maggior parte delle regioni italiane, sta cominciando a ingranare. Resta però ancora lontano l’obiettivo di inoculare 500mila dosi al giorno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 273mila dosi, con un aumento di circa 50mila unità rispetto alla settimana precedente. Alcune regioni, come il Veneto, il Lazio o la Campania, rivendicano la possibilità di poter procedere in modo ancor più spedito se solo ci fossero dosi sufficienti. Già, il problema delle forniture. Nella stessa giornata in cui l’Ue ha lanciato l’ultimatum ad AstraZeneca per il mancato rispetto delle consegne concordate, tra gli esperti inizia a crescere il timore che per quanto il sistema di vaccinazioni possa andare a regime, come direbbe il generale Figliuolo, la carenza di vaccini disponibili potrebbe innescare una quarta ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) La campagna vaccinale anti-in Italia, nella maggior parte delle regioni italiane, sta cominciando a ingranare. Resta però ancora lontano l’obiettivo di inoculare 500mila dosi al giorno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 273mila dosi, con un aumento di circa 50mila unità rispetto alla settimana precedente. Alcune regioni, come il Veneto, il Lazio o la Campania, rivendicano la possibilità di poter procedere in modo ancor più spedito se solo ci fossero dosi sufficienti. Già, il problema delle forniture. Nella stessa giornata in cui l’Ue ha lanciato l’ultimatum ad AstraZeneca per il mancato rispetto delle consegne concordate, tra gli esperti inizia a crescere il timore che per quanto il sistema di vaccinazioni possa andare a regime, come direbbe il generale Figliuolo, la carenza di vaccini disponibili potrebbe innescare una...

