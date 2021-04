Covid Italia, oggi 15.746 contagi e 331 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 15.746 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, in base alla tabella sul sito del ministero della Salute, altri 331 morti che portano il totale a 114.254 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 253.100 tamponi, l’indice di positività è al 6,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.585. PUGLIA – Sono 1.359 i contagi oggi. Da ieri, registrati altri 15 morti Sono 52.047 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.558 (+489). I pazienti ricoverati sono 2.249 mentre ieri erano 2.230 (+19). ABRUZZO – Sono 259 i contagi secondo i dati del bollettino. Da ieri, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 15.746 ida coronavirus in, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, in base alla tabella sul sito del ministero della Salute, altri 331che portano il totale a 114.254 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 253.100 tamponi, l’indice di positività è al 6,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.585. PUGLIA – Sono 1.359 i. Da ieri, registrati altri 15Sono 52.047 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.558 (+489). I pazienti ricoverati sono 2.249 mentre ieri erano 2.230 (+19). ABRUZZO – Sono 259 isecondo i dati del. Da ieri, ...

