Covid Italia, Locatelli: “Aperture meditate o si torna indietro” (Di domenica 11 aprile 2021) ”Le Aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate in funzione dei numeri”. Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ e alla ‘Stampa’. ”Per la terza settimana consecutiva – sottolinea al ‘Corriere’ – c’è una riduzione della diffusione del contagio. Sono, infatti, in miglioramento sia l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100.000 abitanti, scesa al valore di 185 contro 239 della settimana precedente, sia il valore di Rt, pure diminuito da 0,98 a 0,92. Sono in ulteriore calo anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Per la prima volta, questa settimana, per tre giorni consecutivi si è ridotto il numero di pazienti in terapia intensiva”. Detto questo, Locatelli avverte. ”Ma guai se ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) ”Levanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate in funzione dei numeri”. Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Francoin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ e alla ‘Stampa’. ”Per la terza settimana consecutiva – sottolinea al ‘Corriere’ – c’è una riduzione della diffusione del contagio. Sono, infatti, in miglioramento sia l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100.000 abitanti, scesa al valore di 185 contro 239 della settimana precedente, sia il valore di Rt, pure diminuito da 0,98 a 0,92. Sono in ulteriore calo anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Per la prima volta, questa settimana, per tre giorni consecutivi si è ridotto il numero di pazienti in terapia intensiva”. Detto questo,avverte. ”Ma guai se ...

