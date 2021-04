Covid, Italia da domani quasi tutta arancione: cosa si può tornare a fare (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile il Paese diventa per la maggior parte arancione, con 4 regioni in zona rossa. Dagli spostamenti all’interno del proprio comune, alle scuole, passando per i negozi e le attività sportive, ecco che cosa cambia rispetto alla zona rossa Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile il Paese diventa per la maggior parte, con 4 regioni in zona rossa. Dagli spostamenti all’interno del proprio comune, alle scuole, passando per i negozi e le attività sportive, ecco checambia rispetto alla zona rossa

Advertising

fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’importante intervista del Ministro della Salute @robersperanza a #CTCF da @fabfazio. Farem… - Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - Italia_Notizie : Covid, l’immunologo Anthony Fauci: “Doneremo vaccini in eccedenza quando potremo ai paesi a basso reddito” - saliopp : È da un anno che la situazione relativa al covid in Italia viene ridimensionata, con dati truccati e/o tamponi fatt… -