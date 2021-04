Covid Italia, bollettino oggi 11 aprile 2021: 15.746 casi e 331 morti, tasso di positività al 6,2% (Di domenica 11 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino oggi 11 aprile 2021. Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.567.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021), il11. Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.567....

