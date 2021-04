Covid, in Puglia vaccino a over 60 fragili senza prenotazione (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – A partire da domani “l’accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 60 anni che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità e/o di disabilità grave è consentito senza alcuna preventiva conferma di adesione o prenotazione”. È quanto si legge in una circolare inviata alle Asl pugliesi dalla Regione che sta riorganizzando in queste ore la campagna vaccinale alla luce delle disposizioni governative. Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – A partire da domani “l’accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 60 anni che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità e/o di disabilità grave è consentito senza alcuna preventiva conferma di adesione o prenotazione”. È quanto si legge in una circolare inviata alle Asl pugliesi dalla Regione che sta riorganizzando in queste ore la campagna vaccinale alla luce delle disposizioni governative.

