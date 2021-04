Covid in Campania | ancora 27 vittime | il bollettino di oggi 11 aprile

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.854 nuovi positivi su più di 17mila tamponi #Covid - RosPalumbo71 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (11 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - GiusEvangelista : #Repost Regione Campania ••• Bollettino ufficiale di Covid e di Vaccini anti-covid della regione. ••••… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Insono 145 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.569 i pazientiricoverati in reparti di degenza.Le vittime approfondimento, Locatelli: "Aperture meditate o si torna indietro" Nel dettaglio,... 31.753 in Lombardia 10.941 in Veneto 5.774 in12.380 in Emilia - Romagna 10.660 in ...Situazione vaccinazioni in Campania all’11 aprile. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 792.964 cittadini; di questi 289.316 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni ...Con 41.303 tamponi eseguiti è di 2.302 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi inferiore al 5,6%. Continua la diminuzione dei ricoveri che in terapia ...