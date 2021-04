Covid | il virologo lancia l’allarme | “Poche dosi di vaccini | così la quarta ondata è inevitabile”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In Italia abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale, ma senza materia prima non copriamo abbastanza cittadini, avremo quindi laa inizio autunno e l’entità dipenderà da quanto vaccineremo la prossima estate”. Lo afferma all’Ansa Ivan Gentile, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università Federico II di Napoli eal II Policlinico partenopeo. “A novembre e a marzo – spiega – la seconda e la terzasono state terribili. Per ladipenderà da quanto avremo immunizzato, se riusciremo a sfruttare questi mesi andremo meglio, altrimenti saremo punto e capo, e con il ritmo attuale delle vaccinazioni non so se riusciremo a frenare la...