Covid | il vaccino cinese è poco efficace | proposto il mix tra diversi vaccini

(Di domenica 11 aprile 2021) Uno dei primi e uno dei meno efficaci: ilcontro il-19 è stato valutato di scarsissima efficacia, benché gli sforzi per la vaccinazione di massa, effettuati dal governo di Pechino includo già 100 milioni di persone. Il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino ha cosìcome soluzione il mix tra. La valutazione del siero Benché sia stata una delle prime luci della speranza, ilha platealmente disatteso le aspettative, tanto che lo stesso direttore del ‘Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino’ ha dovuto fare pubblicamente l’annuncio circa la scarsa efficacia del farmaco. Questa ammissione crea, o per lo meno rende evidenti, nuovi ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MediasetTgcom24 : Covid, Cnn: quasi il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino #marines - BlockchainClint : RT @OrtigiaP: LA COSA INCREDIBILE NELLA CENSURA FACEBOOK, E' CHE CENSURANO QUANDO SI PARLA DI COME CURARE IL COVID. E QUESTO FA SORGERE MO… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'appello dei medici: 'Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto' #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino

'AstraZeneca ha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali' dianti -'per l'Europa'. Il 19 marzo la Commissione europea ha scritto una lettera - ultimatum ad Astrazeneca per mano di Sandra Gallina, l'italiana che guida la direzione generale Salute ...Oggi sono 22.647 le persone che hanno ricevuto ilcontro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.260 è stata somministrata la seconda ...Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3, confermando «il lavoro sul green pass». «Vaccini, no al tutti contro tutti in Europa» «Si è deciso di acquistare i vaccini ...Grosseto, uno è avvocato, ha 48 anni e nessun problema di salute. L'altro invece lavora in una cooperativa e rientra nei superfragili ...