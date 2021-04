COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | doppia cifra per il capoluogo

Advertising

NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - quotidianopiem : Bollettino Covid 11 aprile: 1372 casi in Piemonte, calano i ricoveri - macrovba : RT @CorriereTorino: Covid, in Piemonte 1.372 contagi e 13 decessi - FerreriFederica : #Covid #Calabria, nuovo boom di contagi e decessi: 593 nuovi positivi e 6 morti nel bollettino Ma con quale criteri… - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 259 contagi e 3 morti: bollettino 11 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Nessun morto neldi domenica che, per il vercellese, segnala 35 casi nuovi e 54 persone guarite. Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.372 nuovi casi di persone risultate ...Coronavirus 11 aprile 2021:oggi. Dati e contagi Italia e Emilia Romagna Oltre alla 37enne, ilsegnala un secondo decesso, un ferrarese di 61 anni , morto anch'egli sabato ...Si conclude oggi il Corso per Micologi, promosso dall'Asl di Avellino diretta dalla dott.ssa Maria… ...Crescono i contagi in Calabria trascinati dalla provincia di Cosenza che conta più della metà dei nuovi casi. Sette le vittime, superati i 900 decessi da inizio pandemia ...