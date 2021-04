Covid Germania | quasi 18mila contagi nelle ultime 24 ore

(Di domenica 11 aprile 2021) Insono stati registrati 104 morti per coronavirus e 17.85524 ore, secondo i dati del Robert Koch Institute, che portano così il bilancio totale a 2.998.268 casi e 78.353 decessi dall’inizio della pandemia. E’ stato anche evidenziato che il tasso di incidenza accumulato negli ultimi sette giorni è di 129,2 casi ogni 100.000 abitanti, con circa 248.000 casi attivi, contro l’incidenza di 120,6 registrati sabato. Il numero totale di persone guarite fino ad oggi nel Paese è pari a 2.671.200, di cui circa 9.60024 ore. In questo contesto, il governo tedesco ha presentato ieri un progetto di modifica della legge sulla protezione contro le infezioni al fine di poter applicare misure uniformi in tutte le regioni ad alto grado di ...

Adnkronos

Insono stati registrati 104 morti per coronavirus e 17.855 contagi nelle ultime 24 ore, ... Sono previsti test inoltre obbligatori per ilper gli studenti, mentre le scuole dovrebbero ...