(Di domenica 11 aprile 2021) Insono stati registrati 104 morti per coronavirus e 17.85524 ore, secondo i dati del Robert Koch Institute, che portano così il bilancio totale a 2.998.268 casi e 78.

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - RaiNews : La terza ondata della pandemia di Covid-19 - zazoomblog : Covid Germania quasi 18mila contagi nelle ultime 24 ore - #Covid #Germania #quasi #18mila - occhio_notizie : Sono 17.855 i casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Germania. Pronte nuove restrizioni per limitare i… - fisco24_info : Covid Germania, quasi 18mila contagi nelle ultime 24 ore: Registrati 104 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

Insono stati registrati 104 morti per coronavirus e 17.855 contagi nelle ultime 24 ore, ... Sono previsti test inoltre obbligatori per ilper gli studenti, mentre le scuole dovrebbero ...Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani di Roma, causa. Tra i tanti messaggi inviati all'ex centrocampista della Roma , c'è la dedica toccante della ...del Mondo con l'Italia a...Ci sarebbe un nesso provato tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e l'insorgere di casi di trombocitopenia trombotica immunitaria ...L'Europa aumenta il ritmo delle vaccinazioni con la Spagna e la Francia che nei giorni scorsi hanno raggiunto la soglia delle 500mila dosi somministrate in 24 ...