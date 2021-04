Covid Emilia Romagna, oggi 1.170 contagi e 40 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 1.170 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 40 morti, che portano il totale a 12.380 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 66.625, con un calo di 807 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 1.170 ida coronavirus in, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 40, che portano il totale a 12.380 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 66.625, con un calo di 807 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

