Covid: comandante Cc Milano, 'virus usato per truffare anziani, reato odioso' (2) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Nessuna impennata neanche sul fronte strettamente sanitario: "la contraffazione ha solo cambiato prodotti, alcuni dispositivi come mascherine, disinfettanti, strumenti come il saturimetro o particolari farmaci sono diventati merce rara", spiega Iacopo Mannucci Benincasa, 55 anni, esperto di criminalità organizzata e che in passato ha ricoperto incarichi di comandate a Bianco (Reggio Calabria), di vice comandante del Ros di Napoli, quindi di comandante del reparto Operativo di Modena e di Palermo, prima del trasferimento al Comando Generale a Roma ultima tappa prima di Milano. Nel curriculum c'è anche l'esperienza di tre anni a capo dell'ufficio Criminalità organizzata del comando Generale e quella in prima linea a Messina. Il lockdown ha influito, analizzando i dati ufficiali, anche su estorsioni (-8,49%, 528) e usura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Nessuna impennata neanche sul fronte strettamente sanitario: "la contraffazione ha solo cambiato prodotti, alcuni dispositivi come mascherine, disinfettanti, strumenti come il saturimetro o particolari farmaci sono diventati merce rara", spiega Iacopo Mannucci Benincasa, 55 anni, esperto di criminalità organizzata e che in passato ha ricoperto incarichi di comandate a Bianco (Reggio Calabria), di vicedel Ros di Napoli, quindi didel reparto Operativo di Modena e di Palermo, prima del trasferimento al Comando Generale a Roma ultima tappa prima di. Nel curriculum c'è anche l'esperienza di tre anni a capo dell'ufficio Criminalità organizzata del comando Generale e quella in prima linea a Messina. Il lockdown ha influito, analizzando i dati ufficiali, anche su estorsioni (-8,49%, 528) e usura ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: comandante Cc Milano, 'virus usato per truffare anziani, reato odioso' (2)... - TV7Benevento : Covid: Comandante Cc Milano, 'consorzio tra mafie per avere soldi Recovery' (2)... - mywolf8_ : @giovanni101255 Provato e padre comandante di Finanza Ti auguro un buon pomeriggio Giovanni.. E adesso sembra anche per covid - CronacheMc : INTERVISTA al comandante provinciale dei carabinieri che oggi è stato promosso. Dall'omicidio di Rosina, ai contagi… - Cosimo53086756 : @Turi_000 @espressonline @bravimabasta Inoltre, lui si presenta e viene presentato come Commissario al covid per il… -