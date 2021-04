Covid: comandante carabinieri Roma: “Calano reati ma attenzione a usura, boom risse stile Pincio” (Di domenica 11 aprile 2021) Un calo dei reati in genere a Roma e Provincia, soprattutto furti e rapine, ma un equivalente aumento delle truffe online. Lieve diminuzione dell’usura, un reato che difficilmente viene alla luce e che preoccupa proprio per la difficile situazione socio-economica causata dal Covid. E infine un fenomeno nato con la pandemia, cresciuto negli ultimi quattro mesi in modo sensibile: quello delle risse organizzate sui social in stile ‘baby gang del Pincio’. E’ questa la fotografia della Capitale e dell’hinterland scattata dal comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Lorenzo Falferi, analizzando il trend dei reati a seguito dell’impatto del coronavirus, in un’intervista all’Adnkronos. Falferi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Un calo deiin genere ae Provincia, soprattutto furti e rapine, ma un equivalente aumento delle truffe online. Lieve diminuzione dell’, un reato che difficilmente viene alla luce e che preoccupa proprio per la difficile situazione socio-economica causata dal. E infine un fenomeno nato con la pandemia, cresciuto negli ultimi quattro mesi in modo sensibile: quello delleorganizzate sui social in‘baby gang del’. E’ questa la fotografia della Capitale e dell’hinterland scattata dalprovinciale deidi, Lorenzo Falferi, analizzando il trend deia seguito dell’impatto del coronavirus, in un’intervista all’Adnkronos. Falferi, ...

Advertising

zazoomblog : Covid: comandante Cc Milano virus usato per truffare anziani reato odioso (2) - #Covid: #comandante #Milano #virus - TV7Benevento : Covid: comandante Cc Milano, 'virus usato per truffare anziani, reato odioso' (2)... - TV7Benevento : Covid: Comandante Cc Milano, 'consorzio tra mafie per avere soldi Recovery' (2)... - mywolf8_ : @giovanni101255 Provato e padre comandante di Finanza Ti auguro un buon pomeriggio Giovanni.. E adesso sembra anche per covid - CronacheMc : INTERVISTA al comandante provinciale dei carabinieri che oggi è stato promosso. Dall'omicidio di Rosina, ai contagi… -