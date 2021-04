Covid, cena nel penultimo giorno di zona bianca diventa un focolaio: un morto e 43 contagi (Di domenica 11 aprile 2021) Da quanto riferisce TgCom24 , un imprenditore 81enne di Pula ha festeggiato il suo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante. Dopo qualche giorno si è sentito male e gli è stato ... Leggi su isnews (Di domenica 11 aprile 2021) Da quanto riferisce TgCom24 , un imprenditore 81enne di Pula ha festeggiato il suo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante. Dopo qualchesi è sentito male e gli è stato ...

Covid, cena nel penultimo giorno di zona bianca diventa un focolaio: un morto e 43 contagi Una cena trasformatasi nel preludio di una tragedia. È quella avvenuta nel penultimo giorno di zona ... Dopo qualche giorno si è sentito male e gli è stato diagnosticato il Covid. Malattia che l'ha ...

Covid, cena in una casa a Tortolì: sette persone sanzionate La Nuova Sardegna La cena di compleanno al ristorante in zona bianca: 43 contagiati e un morto Una cena che probabilmente gli è stata fatale. È in quella occasione, infatti, che sarebbe stato contagiato dal covid per poi morire il 6 aprile all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era ...

